Трое тайконавтов застряли на орбите из-за повреждения корабля «Шэньчжоу-20»

Возвращение пилотируемого корабля «Шэньчжоу-20» с тремя астронавтами на борту с орбитальной станции «Тяньгун» отложили. Причина — столкновение с космическим мусором, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Корабль, предположительно, столкнулся с мелким космическим мусором, поэтому сейчас анализируются риски от этого воздействия.

«Для обеспечения безопасности и здоровья космонавтов, а также полного успеха миссии было принято решение о переносе миссии по возвращению „Шэньчжоу-20“, первоначально запланированной на 5 ноября», — говорится в сообщении.

Космонавты Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе находятся на станции «Тяньгун» уже шесть месяцев. В рамках миссии они выходили в открытый космос, проводили научные эксперименты. Все это время им приходилось жить в условиях невесомости.

Астронавты не успели передать станцию сменному экипажу. При том, что корабль «Шэньчдоу-21» вылетел 31 октября. Пока неизвестно, когда они смогут вернуться на Землю. Вероятно, сначала им придется совместно со сменщиками проверить пострадавший корабль на наличие критических проблем.

Пользователи Сети ранее запаниковали, прочитав статью в New York Post о том, что к Земле движется гигантский корабль пришельцев.