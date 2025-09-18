Трое полицейских погибли при стрельбе в Пенсильвании

В американском штате Пенсильвания при стрельбе погибли трое полицейских. Об этом сообщил комиссар полиции округа Крис Пэрис на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях губернатора штата.

«Я могу подтвердить, что стрелявший мертв, могу подтвердить, что пятеро правоохранителей были ранены сегодня: трое смертельно, двое в больнице, находятся в критическом, но стабильном состоянии», — заявил комиссар.

Правоохранители попали под обстрел, когда пришли по адресу с судебным ордером.

Ранее на территории Военно-морской академии США в Аннаполисе в штате Мэриленд раздались выстрелы. Учебное заведение закрыли после того, как исключенный из учебного заведения кадет вернулся в кампус с оружием. Полицейские оперативно прибыли на место ЧП.