Трюдо в шутку предлагал Трампу обменять Канаду на американский штат

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в шутку предлагал избранному президенту США Дональду Трампу обменять Канаду на один из американских штатов. Об этом глава правительства рассказал в интервью телеканалу MSNBC News.

Беседа политиков состоялась в ноябре 2024 года в поместье республиканца Мар-а-Лаго.

«Когда я стал предлагать: „Что ж, мы, возможно, могли бы совершить обмен некоторых частей [Канады] на Вермонт или Калифорнию“, [Трамп] сразу же решил, что это уже не так забавно, и мы перешли к другому разговору», — рассказал Трюдо.

Он также прокомментировал возможность введения пошлин на канадские товары со стороны США. Премьер заявил, что в таком случае Канаде придется решительно ответить на такое решение.

Трюдо ранее сообщил о планах покинуть свой пост. Оказалось, что это не связано с переизбранием Трампа президентом США. Премьер напомнил о сотрудничестве с республиканцем по время его первого срока — тогда между двумя странами вырос объем торговли.