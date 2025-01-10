Решение Трюдо покинуть пост премьера оказалось не связано с Трампом

CNN: избрание Трампа не повлияло на решение Трюдо уйти с поста премьера Канады

Решение Джастина Трюдо покинуть пост премьер-минитра Канады не связано с переизбранием Дональда Трампа президентом США. Об этом политик сообщил телеканалу CNN .

Трюдо напомнил, что сотрудничал с Трампом во время его первого срока, а также подчеркнул, что тогда между США и Канадой вырос объем торговли.

«Я с нетерпением жду продолжения и буду работать с ним в течение двух месяцев, пока я все еще нахожусь на посту», — уточнил премьер-министр Канады.

Политик ранее сообщил о планах покинуть должность главы правительства и лидера Либеральной партии, после выбора ее нового руководителя.

Бывший глава Банка Англии и Банка Канады Марк Карни, по словам журналистов, рассматривает возможность баллотироваться на этот пост. Он сообщил, что посоветуется с семьей и примет окончательное решение.