Трюдо пригрозил Трампу сильным и разумным ответом на повышение пошлин США

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что его страна способна дать сильный, равноценный и разумный ответ на введение президентом США Дональдом Трампом дополнительных пошлин с 1 февраля. Об этом сообщили «Известия» .

«Если президент [Трамп] решит ввести какие бы то ни было пошлины против Канады, у нас готов ответ — целенаправленный, сильный, но разумный и незамедлительный ответ», — сказал он.

Такое заявление Трюдо сделал на заседании Совета по канадско-американским отношениям.

По его словам, если пошлины введут, то канадские власти не успокоятся пока тарифы не отменят. Он добавил, что все возможности для такого ответа США рассматриваются.

Кроме того, Трюдо отметил, что Оттава уже ответила на обеспокоенности Вашингтона, которыми Трамп объяснил угрозу повышения тарифов. В частности, пояснил, что из Канады в США в настоящее время поступает не более 1% фентанила и нелегальных мигрантов.

Ранее Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США, пообещав налоговые льготы и лучшую медицинскую систему.