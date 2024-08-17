Три украинца забросали коктейлями Молотова 35 яхт в Хорватии

Фото: Freepik

Хорватские правоохранители объявили в розыск трех граждан Украины, подозреваемых в масштабном поджоге судов в порту города Медулин. Об этом сообщила местная газета Jutarnji list.

По данным Главной криминальной службы Департамента полиции Истрии, три месяца назад три украинца прибыли в Хорватию из Польши. Они припарковали автомобиль в районе Медулина и направились в сторону городского порта.

После того, как они оказались на месте, один из приезжих бросил бутылку с зажигательной смесью в яхту. Огонь перебросился на соседние катера на стоянке. В результате 22 суда полностью сгорели, еще 12 были частично повреждены огнем. Общая сумма ущерба по делу составила около двух миллионов евро.

Украинцы уже покинули Хорватию, поэтому их планируют объявить в международный розыск.

Ранее злоумышленники подожгли электровоз в московском депо на станции Перово. Полиция задержала официантку и двое ее друзей, которые признались, что кураторы с Украины обещали заплатить им за это около 180 тысяч рублей.

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