Три страны ввели антироссийские санкции по подозрению в киберпреступлениях

США, Великобритания и Австралия ввели санкции против российской компании Zservers и других юридических и физических лиц по подозрению в киберпреступлениях. Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина.

Шести людям, которых называют сотрудниками Zservers, запретили въезд в Великобританию, а их счета в британских банках, если они есть, заморозят.

По заявлению Минфина, сервера компании использовали для кибератак против критической инфраструктуры в США и во всем мире. Для этого применяли вредоносные программы-вымогатели.

В мае прошлого года те же три страны ввели санкции против гражданина России Дмитрия Хорошева, которого называют лидером хакерской группировки LockBit. По их данным, он причастен к каждой четвертой кибератаке против Британии в 2024 году.