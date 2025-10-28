Три страны ЕС решили объединиться в антиукраинский альянс

Венгрия собирается сформировать антиукраинский альянс с Чехией и Словакией. Об этом сообщила газета Politico .

Издание усомнилось в том, что страны ЕС действительно объединятся ради антиукраинского блока в НАТО, но подтвердило, что предпосылки для такого формата действительно есть.

Газета уточнила, что Венгрия хочет реконструкции формата «Вышеградская четверка», которая хорошо себя показала во время миграционного кризиса в 2015 году. Помимо Венгрии, Чехии и Словакии, в квартет входила Польша.

Альянс распался после начала спецоперации в связи с разногласиями из-за отношения к России. Издание обратило внимание, что три страны могут вновь сплотится из-за общего отношения к текущей политике Евросоюза и нежелания жертвовать ради нее национальными интересами.

«Союз сможет более эффективно блокировать решения ЕС, требующие единогласия, включая новые пакеты помощи Украине и санкции против России», — объяснила газета.

Также Politico допустила, что появление альянса создаст опасный прецедент внутреннего раскола в Евросоюзе.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан назвал цирком высказывания некоторых представителей стран ЕС о якобы исходящей от России угрозе. По его мнению, подобные заявления провоцируют «психоз и военную риторику», которые сложно остановить.