Заявления представителей ЕС о якобы российской угрозе являются сказками для запугивания собственных граждан. Об этом в эфире радио Kossuth сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он объяснил, что некоторые европейские представители пугают жителей, что российские военные якобы могут прийти в Берлин или Париж. По его словам, прекратить «этот психоз, эту воинственную риторику» очень сложно.

Оран уточнил, что именно страны Евросоюза подталкивали Украину к эскалации конфликта, а теперь они пытаются сорвать попытки мирного урегулирования, в том числе старания американского президента Дональда Трампа.

Венгерский премьер подчеркнул, что «этот цирк пора заканчивать и начинать стремиться к миру».

Ранее президент США обратил внимание на намерение российского коллеги завершить конфликт на Украине. Он также выразил надежду, что введенные против России санкции помогут урегулировать ситуацию и подтолкнут страну к миру.