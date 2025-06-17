При атаке Израиля погибли 3 сотрудника гостелевидения Ирана

Жертвами ударов Израиля по главному зданию государственного телевидения Ирана IRIB стали три сотрудника. Об этом сообщило агентство Fars .

«Число погибших сотрудников „Голоса Исламской Республики Иран“ в результате нападения сионистского режима возросло до трех», — рассказали журналисты.

Среди погибших — главный редактор новостного отдела и сотрудница секретариата.

Накануне ведущая новостного канала Сахар Эмами в прямом эфире сообщила, что здание гостелерадиокомпании в Тегеране подверглось атаке Вооруженных сил Израиля. Момент удара по офису попал в эфир. Массовых разрушений зафиксировано не было.