При атаке Израиля погибли 3 сотрудника гостелевидения Ирана

Жертвами ударов Израиля по главному зданию государственного телевидения Ирана IRIB стали три сотрудника. Об этом сообщило агентство Fars.
«Число погибших сотрудников „Голоса Исламской Республики Иран“ в результате нападения сионистского режима возросло до трех», — рассказали журналисты.
Среди погибших — главный редактор новостного отдела и сотрудница секретариата.
Накануне ведущая новостного канала Сахар Эмами в прямом эфире сообщила, что здание гостелерадиокомпании в Тегеране подверглось атаке Вооруженных сил Израиля. Момент удара по офису попал в эфир. Массовых разрушений зафиксировано не было.
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