Три сотни россиян застряли на Пхукете из-за поломки самолета

Из-за неисправности самолета авиакомпании Azur Air с Пхукета не смогли вовремя улететь около 300 россиян. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Рейс в Минеральные Воды отложили на 33 часа. Изначально вылет планировали вечером 23 февраля, но затем у Boeing 767-300 обнаружили неисправность в стойке шасси.

Представители Azur Air уточнили, что самолет отправится 25 февраля в 06:40 по местному времени. Пассажиров на время ожидания разместили в гостиницах, им предоставили горячее питание и напитки.

Ранее самолет Azur Air не смог вылететь в Новосибирск из Фукуока из-за неисправного двигателя. На борту Boeing 757-200 находились 234 человека, при разгоне по полосе лайнер резко затормозил и вернулся к месту стоянки. Вылет в итоге задержали почти на пять часов, причиной неполадки стал сломавшийся датчик.