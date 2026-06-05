Три семьи вернулись в Россию с территории Украины

Лантратова сообщила о возвращении в Россию трех семей с Украины

Три семьи вернулись в Россию к родным и близким с Украины. В обратном направлении отправились пятеро в результате работы по воссоединению семей, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой.

«Три семьи вернулись к родным и близким. Пять человек отправились на Украину», — сказала она.

Акция состоялась в Белоруссии на пункте пропуска «Новая Гута» при поддержке Международного комитета Красного Креста и договоренности с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом.

Ранее в пятницу Минобороны России сообщило о новом обмене военнопленными с Украиной. На родину вернутся 185 российских военнослужащих, в обратном направлении проследуют столько же солдат ВСУ.

Сейчас освобожденные бойцы находятся на территории Белоруссии, Лантратова работает с ними. Позднее военных доставят в медучреждения Минобороны для реабилитации и лечения.