Три года рецессии. Германия приготовилась к новому экономическому провалу

Аналитик Чернов: экономика Германии попала в стагнационную ловушку

Фото: РИА «Новости»

Власти Германии приготовились к тому, что уже практически нулевая экономика не будет демонстрировать рост третий год подряд. Об этом аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил в беседе с Lenta.ru.

Он отметил, что в Германии ухудшился прогноз роста ВВП на 2025 год. Правительство снизило показатель с 1,1 до 0,3%.

«Немецкое руководство подчеркивает необходимость структурных реформ для достижения устойчивого экономического развития в будущем», — отметил аналитик.

По мнению Чернова, экономика ФРГ оказалась в «стагнационной ловушке». Сейчас в стране на фоне высокой инфляции наблюдается низкий внутренний спрос. Германия не может восстановиться из-за глобальных экономических проблем. В случае продолжения торговых войн снова произойдет рецессия.

Кроме того, на немецкой экономике негативно скажется противостояние США и Китая. Например, сократившийся в прошлом году на 1,1% экспорт упадет еще на 2,2%. Таким образом, в первый раз за всю историю Германии экономика не будет расти на протяжении трех лет.

Немецкий депутат Кай Готтшальк ранее заявил, что президент США Дональд Трамп поможет Европе опять стать «нормальной».

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