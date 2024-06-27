В России озвучили судьбу замороженных активов

Минфин не исключил, что Запад не вернет России ее замороженные активы

Фото: РИА «Новости»

Вероятность возвращения замороженных на Западе российских финансовые активов близка к нулю. Об этом, как сообщило РИА «Новости», на площадке дискуссионного клуба «Валдай» заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев.

«Вряд ли кто-то ожидает, что Запад вернет России деньги в каком-то обозримом будущем», — подчеркнул финансист.

По его словам, эти средства, скорее всего, потеряны навсегда. При этом он отметил, что прямая конфискация российских сбережений станет крупной стратегической ошибкой Запада.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин выразил мнение, что здравомыслящие западные политические деятели взвешивают риски ответных мер со стороны России в случае конфискации активов.

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