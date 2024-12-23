Три человека пострадали при взрыве на военной базе в Южной Корее

В городе Кимхэ, расположенном в Южной Корее, на военной базе произошел взрыв. Как сообщило Yonhap News Agency , пострадали три человека из числа гражданского персонала, сейчас их жизни ничего не угрожает.

После взрыва вспыхнул пожар. ЧП произошло в одном из корпусов логистического подразделения во время проверки готовности недавно построенного хранилища опасных веществ.

На месте работают полицейские, пожарные и военные, которые выясняют причины произошедшего и оценивают нанесенный ущерб.

Ранее частный самолет, летевший в Сан-Паулу, рухнул в жилом квартале Бразилии, девять человек погибли. В результате падения обломков судна были разрушены здания мебельного магазина и гостиницы. Получили травмы 15 постояльцев отеля.