Три человека пострадали при взрыве на военной базе в Южной Корее

В городе Кимхэ, расположенном в Южной Корее, на военной базе произошел взрыв. Как сообщило Yonhap News Agency, пострадали три человека из числа гражданского персонала, сейчас их жизни ничего не угрожает.
После взрыва вспыхнул пожар. ЧП произошло в одном из корпусов логистического подразделения во время проверки готовности недавно построенного хранилища опасных веществ.
На месте работают полицейские, пожарные и военные, которые выясняют причины произошедшего и оценивают нанесенный ущерб.
Ранее частный самолет, летевший в Сан-Паулу, рухнул в жилом квартале Бразилии, девять человек погибли. В результате падения обломков судна были разрушены здания мебельного магазина и гостиницы. Получили травмы 15 постояльцев отеля.
Сестры отсудили выплату за гибель отца на СВО у его новой супруги