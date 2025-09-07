При крушении вертолета Robinson в Миннесоте погибли все пассажиры

Fox News: все пассажиры погибли при крушении вертолета Robinson R66 в Миннесоте

В США вертолет Robinson R66 потерпел крушение рядом с аэропортом Эйрлейк в штате Миннесота. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на экстренные службы.

После падения воздушное судно полностью сгорело. Спасатели обнаружили обломки вертолета в субботу в 14:45 по местному времени.

По данным телеканала, все находившиеся на борту люди погибли. На месте работали сотрудники полиции и пожарные.

Вертолет упал в нежилой зоне, где нет коммерческих предприятий, поэтому, по предварительным данным, никто на земле не пострадал.

Расследованием происшествия займется Национальный совет по безопасности на транспорте США. Специалисты приступили к изучению обстоятельств катастрофы.

Ранее в городе Луховицы упал легкомоторный самолет. На борту самолета находился один пилот.