«Как после атомной войны». Последствия обрушения урагана на Ямайку сняли на видео

На кадрах видно, что сильный ветер гнет деревья. Видимость практически нулевая.

Надежда Андрус, работающая гидом на Ямайке, рассказала 360.ru, что сейчас находится в Австралии в отпуске. И боится, что не сможет вернуться на остров.

«Мой парень пытался выехать проведать всех, но дороги завалены деревьями и воды по два метра. Он не смог проехать. Говорит, как после атомной войны», — сообщила она.

Надежда уточнила, что живет в Монтего-Бей. В городе сорваны крыши, затоплены дома. Ее друзья остались без связи и электричества.

«Ветер и дождь продолжается. Никто особо выйти не может. Электричества нет нигде. В городе везде поломало опоры линий электропередач, попадали провода, везде валяются деревья», — добавила Надежда.

Андрус уточнила, что в ее квартире заколотили окна, но сосед сказал, что волны доставали до второго этажа.

«Очень сильно затапливало квартиру. Они не успевали справляться с водой. Надеюсь, что все живы, здоровы», — сказала она.