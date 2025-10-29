«Как после атомной войны». Последствия обрушения урагана на Ямайку сняли на видео
Бушующий ураган «Мелисса» на Ямайке попал на видео
Ураган «Мелисса» обрушился на Ямайку. В распоряжении 360.ru оказалось видео, снятое местными жителями.
На кадрах видно, что сильный ветер гнет деревья. Видимость практически нулевая.
Надежда Андрус, работающая гидом на Ямайке, рассказала 360.ru, что сейчас находится в Австралии в отпуске. И боится, что не сможет вернуться на остров.
«Мой парень пытался выехать проведать всех, но дороги завалены деревьями и воды по два метра. Он не смог проехать. Говорит, как после атомной войны», — сообщила она.
Надежда уточнила, что живет в Монтего-Бей. В городе сорваны крыши, затоплены дома. Ее друзья остались без связи и электричества.
«Ветер и дождь продолжается. Никто особо выйти не может. Электричества нет нигде. В городе везде поломало опоры линий электропередач, попадали провода, везде валяются деревья», — добавила Надежда.
Андрус уточнила, что в ее квартире заколотили окна, но сосед сказал, что волны доставали до второго этажа.
«Очень сильно затапливало квартиру. Они не успевали справляться с водой. Надеюсь, что все живы, здоровы», — сказала она.
Также собеседница 360.ru уточнила, что пока известно о трех погибших. Двое упали с лестницы и крыши, когда пытались подготовиться к урагану. Также умер один рыбак.
Ранее россиянам на Ямайке сказали подготовиться к возможной эвакуации из-за урагана. Посольство России опубликовало четкие рекомендации, которые помогут пережить стихийное бедствие.