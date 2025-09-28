Три человека погибли в результате стрельбы в Северной Каролине

WECT: при стрельбе в Северной Каролине погибло три человека, восемь пострадало

Три человека погибли, восемь получили ранения в результате массовой стрельбы в городе Саутпорт в американском штате Северная Каролина. Об этом сообщил телеканал WECT .

«Три человека погибли, когда неизвестный открыл огонь в гавани в субботу вечером», — говорится в сообщении.

На сайте телеканала обратили внимание, что представитель городских властей не уточнил информацию о состоянии восьми пострадавших.

До этого в полицию поступили сообщения об активном стрелке в яхтенной гавани Саутпорта. Местные власти призвали жителей не посещать опасный район и оставаться дома. Подозреваемому удалось скрыться с места преступления.

Ранее неизвестный открыл стрельбу у миграционного центра в Далласе.