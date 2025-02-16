Почти 20 человек погибли во время давки в Индии

NDTV: во время давки на ж/д вокзале в Нью-Дели погибли 18 человек

Сильная давка произошла на железнодорожном вокзале в Нью-Дели в субботу, 15 февраля, погибли не менее 18 человек, в том числе пятеро детей и 11 женщин. Об этом сообщил телеканал NDTV .

По информации источника, на железнодорожной платформе № 14 находилось большое количество людей, когда поезд Prayagraj Express ожидал отправления.

Из-за происшествия задержались два других поезда — Swantrata Senani Express и Bhubaneshwar Rajdhani Express, пассажиры которых находились на платформах № 12, 13 и 14.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и выразил соболезнования родственникам погибших.

В конце января давка также произошла на индуистском фестивале Кумбха Мела в городе Праяградж. Тогда погибли 30 человек и еще 60 пострадали. Давка случилась на реке, когда паломники совершали ритуал омовения.