Три человека погибли при сходе поезда с рельсов в Египте

При сходе поезда с рельсов в Египте три человека погибли и еще 55 пострадали

В результате схода поезда в Египте погибли два человека и еще 55 пострадали. Об этом сообщило издание Cairo24 .

ЧП произошло в провинции Матрух на северо-западе страны, поезд следовал в город Мерса-Матрух из Александрии.

На место происшествия прибыл министр транспорта и вице-премьер по вопросам промышленности арабской республики Камель аль-Вазир, добавил телеканал Sada el-Balad.

Глава ведомства поручил правоохранительным органам сформировать комиссию для выяснения причин произошедшего и сделать все необходимое, чтобы виновные понесли максимально возможное наказание.

Управление здравоохранения Матруха после катастрофы объявило чрезвычайное положение во всех больницах провинции. На месте крушения работают десятки бригад скорой помощи.

Ранее девять человек пострадали при сходе поезда с рельсов в районе Куйбури в Таиланде.