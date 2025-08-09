Девять человек пострадали в Таиланде при сходе поезда с рельсов

Девять человек в Таиланде получили травмы из-за схода с рельсов поезда, следовавшего в Бангкок. Об этом сообщило издание Bangkok Post .

«Девять пассажиров пострадали, когда поезд, направлявшийся в Бангкок, сошел с рельсов в районе Куйбури в субботу утром», — отметили журналисты.

Для подъема трех вагонов поезда использовали тяжелую технику. Сейчас поезда на маршруте ходят с задержками, но в обычном режиме.

Ранее поезд сошел с рельсов в лесистой местности на юго-западе Германии недалеко от города Биберах. Часть вагонов оказалась на боку. В результате аварии погибли и пострадали несколько человек. На место ЧП экстренно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб.