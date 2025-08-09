Девять человек в Таиланде получили травмы из-за схода с рельсов поезда, следовавшего в Бангкок. Об этом сообщило издание Bangkok Post.
«Девять пассажиров пострадали, когда поезд, направлявшийся в Бангкок, сошел с рельсов в районе Куйбури в субботу утром», — отметили журналисты.
Для подъема трех вагонов поезда использовали тяжелую технику. Сейчас поезда на маршруте ходят с задержками, но в обычном режиме.
Ранее поезд сошел с рельсов в лесистой местности на юго-западе Германии недалеко от города Биберах. Часть вагонов оказалась на боку. В результате аварии погибли и пострадали несколько человек. На место ЧП экстренно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб.
В Узбекистане задержали двоих террористов из раскрытой в Москве ячейки
На «Казачьем» рынке в Сириусе закрыли точку продажи чачи, которой отравились люди
ВСУ перебросили дополнительные силы в Сумскую область
Армения и Азербайджан обнародуют текст мирного соглашения 11 августа
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым покинул МКС
Девять человек пострадали в Таиланде при сходе поезда с рельсов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте