В результате массовой миграции женщин детородного возраста на Украине структура населения поменялась в худшую сторону. Об этом изданию «Телеграф» сообщил представитель Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи Алексей Позняк.

По его словам, в настоящее время на подконтрольных киевскому режиму регионах проживают порядка 31,5 миллиона человек. По его словам, на данный момент это «еще не критическая» для государства численность населения.

«Пока полной катастрофы нет. Все в будущем будет зависеть от того, как именно будет развиваться Украина, ведь разная экономическая структура нуждается в разной плотности населения», — сказал демограф.

Позняк отметил, что в основном переехала дети и женщины детородного возраста, из-за чего структура населения значительно ухудшилась.

«Это новый более угрожающий фактор, чем сокращении население. Людей рождаться будет меньше, поэтому население сокращаться станет более высокими темпами», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для остановки конфликта на Украине нужно перестать накачивать эту страну оружием.