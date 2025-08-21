Третья мировая? Европа потребовала от Трампа немыслимого ради Украины

Европейские страны намерены убедить президента США Дональда Трампа разместить американские истребители в Румынии. Об этом сообщили источники The Times .

По информации издания, в Брюсселе рассматривают возможность переброски истребителей на румынскую базу. Именно она в скором времени станет крупнейшим воздушным плацдармом Североатлантического альянса во всей Европе.

Таким образом партнеры Украины хотят обеспечить гарантии безопасности этой стране. Есть у хода с истребителями и геополитический смысл — США, по задумке европейцев, покажут свое намерение не отстранятся от Киева и продолжить военную поддержку.

Помимо переброски авиации, европейские страны ожидают от США гарантий в сфере спутниковой разведки. Украине хотят обеспечить доступ к GPS. Обсуждаются и поставки зенитных комплексов Patriot.

В Белом доме 18 августа прошли переговоры с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров, приехавших поддержать президента Украины.

Известно, что в то же время председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн встречался с европейскими военными лидерами для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.