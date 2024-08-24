Третий за неделю метеозонд с надписями на кириллице упал в Польше
Radio Bialystok: в Польше упал третий зонд с надписями на кириллице
Объект, похожий на метеорологический зонд, третий раз упал в Польше. Об этом радиостанции Radio Bialystok сообщила представительница местной полиции Агнешка Скверчиньская.
Жители Рутки-Коссаки обнаружили в лесу висящий на дереве аппарат.
«Скорее всего, это метеорологический прибор», — сказала Скверчиньская.
Он добавила, что это уже третий за неделю случай. Зонд мог прилететь из-за пределов Польши с востока. Во время проверки на наличие радиоактивного излучения на устройстве обнаружили надписи на кириллице.
До этого в Польше упали два метеозонда за сутки. Объекты не могли использовать в военных целях, заявил глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш после обнаружение первого аппарата. В результате падения зондов никто не пострадал.