Третий за неделю метеозонд с надписями на кириллице упал в Польше

Radio Bialystok: в Польше упал третий зонд с надписями на кириллице

Фото: Unsplash

Объект, похожий на метеорологический зонд, третий раз упал в Польше. Об этом радиостанции Radio Bialystok сообщила представительница местной полиции Агнешка Скверчиньская.

Жители Рутки-Коссаки обнаружили в лесу висящий на дереве аппарат.

«Скорее всего, это метеорологический прибор», — сказала Скверчиньская.

Он добавила, что это уже третий за неделю случай. Зонд мог прилететь из-за пределов Польши с востока. Во время проверки на наличие радиоактивного излучения на устройстве обнаружили надписи на кириллице.

До этого в Польше упали два метеозонда за сутки. Объекты не могли использовать в военных целях, заявил глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш после обнаружение первого аппарата. В результате падения зондов никто не пострадал.

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