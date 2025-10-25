Третий человек за две недели погиб в Диснейленде в США
В парке развлечений «Мир Уолта Диснея» (Disney World) в штате Флориде зафиксировали третью смерть менее чем за две недели. Об этом сообщила газета The New York Post.
По информации офиса судебно-медицинской экспертизы округа Ориндж, мужчину обнаружили мертвым в Disney’s Contemporary Resort рядом с парком Magic Kingdom. Причина смерти пока не раскрывается.
Один из гостей отеля в соцсети опубликовал кадры с места происшествия, где видна оцепленная территория, на которую прибыли полицейские и спасатели. Посетители рассказали, что персонал настоятельно просил их не подходить к окнам.
Это уже третий трагический случай в Disney World за последнее время. На прошлой неделе девушка сорвалась с крыши культовой башни в форме буквы А. Еще одним эпизодом стала смерть мужчины, который почувствовал себя плохо на аттракционе и скончался в больнице.
