Третий человек за две недели погиб в Диснейленде в США

В Disney World во Флориде зафиксировали третью гибель посетителя за 10 дней

В парке развлечений «Мир Уолта Диснея» (Disney World) в штате Флориде зафиксировали третью смерть менее чем за две недели. Об этом сообщила газета The New York Post .

По информации офиса судебно-медицинской экспертизы округа Ориндж, мужчину обнаружили мертвым в Disney’s Contemporary Resort рядом с парком Magic Kingdom. Причина смерти пока не раскрывается.

Один из гостей отеля в соцсети опубликовал кадры с места происшествия, где видна оцепленная территория, на которую прибыли полицейские и спасатели. Посетители рассказали, что персонал настоятельно просил их не подходить к окнам.

Это уже третий трагический случай в Disney World за последнее время. На прошлой неделе девушка сорвалась с крыши культовой башни в форме буквы А. Еще одним эпизодом стала смерть мужчины, который почувствовал себя плохо на аттракционе и скончался в больнице.

Ранее женщина погибла после падения из кабинки колеса обозрения в Энгельсе.