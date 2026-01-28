«Трепаться можно сколько угодно». Японцы жестко прошлись по главе Минобороны Украины

В Японии раскритиковали недавно назначенного министра обороны Украины Михаила Федорова после его высказываний об ударах беспилотников по российским войскам. Комментарии опубликовала газета Sankei Shimbun.

Из публикаций следует, что читателей разозлили слова Федорова о дронах. Один из пользователей усомнился в заявлениях министра и написал, что при таких успехах украинские войска не терпели бы ударов на всех направлениях.

«Киев чрезмерно растянул линии фронта, солдаты, разбросанные по этим участкам, превращаются в легкую мишень» — заявил другой комментатор.

Еще один читатель раскритиковал ставку на беспилотники и написал, что реальная ситуация на фронте лучше не стала, а трепаться можно сколько угодно.

«Какие красивые слова. Читаешь и понимаешь, что российская армия вот-вот будет сокрушена. Но нет, упс, наголову разгромили совсем другую армию. Все это только на бумаге. В реальности вооруженные силы России всерьез превосходят противника», — заключил еще один пользователь.

Когда именно Федоров выступил с заявлением об ударах беспилотников, в публикации не уточнили.

Ранее японский депутат передал президенту России Владимиру Путину послание от премьера Санаэ Такаити. Глава правительства заявила о важности хороших отношений с Россией и пожелала скорейшего завершения боевых действий на Украине.