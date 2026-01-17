Японский депутат передал Путину послание от премьера Такаити

Посетивший Москву в декабре депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки передал через спикера Совета Федерации Константина Косачева устное послание президенту России Владимиру Путину от премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Об этом сообщило издание Toyo Keizai .

В заявлении главы правительства Японии говорилось о важности хороших отношений с Россией и пожелании скорейшего завершения боевых действий на Украине.

«Именно тогда, когда отношения между Японией и Россией, как говорят, находятся в худшем состоянии со времен войны, кто-то должен приехать и навести порядок», — заявил депутат Судзуки на пресс-конференции по итогам своей поездки в Москву.

Он добавил, что рассчитывает на скорое улучшение отношений соседствующих стран после урегулирования украинского конфликта.

В пресс-службе Совета Федерации уточнили, что встреча вице-спикера верхней палаты парламента Константина Косачева с японским коллегой Мунэо Судзуки прошла 26 декабря. Она продолжила традицию неформального межпарламентского диалога, который стороны поддерживают на регулярной основе.

Сам Судзуки в своем блоге написал, что также провел встречу с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко, который курирует страны Азиатского и Тихоокеанского региона, с которым обсудил возможность для жителей Японии посетить могилы предков на Курильских островах.