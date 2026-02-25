Песков раскрыл цель новой встречи России, США и Украины

Встреча президентов России, США и Украины будет иметь смысл только для финализации договоренностей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину .

«Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку», — сказал он.

Третий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина прошел 17–18 февраля в Женеве. Делегацию России на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он рассказал, что консультации шли тяжело, но в рабочем ключе. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны почти согласовали механизм контроля за прекращением огня.