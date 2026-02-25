Песков раскрыл цель новой встречи России, США и Украины
Песков: встреча Путина, Трампа и Зеленского нужна для финализации решений
Встреча президентов России, США и Украины будет иметь смысл только для финализации договоренностей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
«Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку», — сказал он.
Третий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина прошел 17–18 февраля в Женеве. Делегацию России на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он рассказал, что консультации шли тяжело, но в рабочем ключе. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны почти согласовали механизм контроля за прекращением огня.