Трех детенышей амурского тигра усыпили в Германии

Зоопарк немецкого города Лейпциг усыпил трех детенышей занесенного в Красную книгу амурского тигра после того, как их не приняла мать. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

«С нашей точки зрения это особенно эмоционально печально, но такова часть поведенческого репертуара неопытных матерей в животном мире. Мы дали Юшке набраться опыта, но в итоге потомство пришлось усыпить», — рассказал директор зоопарка Йорг Юнхольд.

Ветеринар Андреас Бернхард объяснил, что тигрица на протяжении почти двух дней не обращала внимания на выводок, из-за чего тигрята сильно ослабли.

«Когда у матери нет стимулов к образованию молока и кормлению, нам нужно взять на себя ответственность и избавить ее детей от голодания и страданий», — добавил он.

Амурская тигрица Юшка в среду родила трех детей, впервые став матерью. Она образцово заботилась о потомстве в первые часы, но потом потеряла к нему интерес, когда тигрята потянулись за молоком.

