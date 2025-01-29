Требования российских телеканалов к Google превысили 1,8 дуодециллиона рублей

Сумма требований российских телевизионных каналов к корпорации Google из-за блокировки YouTube-аккаунтов российских СМИ достигла 1,81 дуодециллиона рублей (число с 39 нулями). Об этом сообщил РБК .

По данным одного из источников агентства, названная выше сумма — это долг, который накопился к 15 января. Юристы рассказали журналистам, что размер штрафа растет ежедневно из-за просрочек его выплаты.

Ранее стало известно, что Google оспорил российский штраф. Международный арбитражный суд признал его неправомерным и расценил, как «согласованную стратегию принуждения».

По данным The Washington Post, назначенная Россией сумма штрафа к Google превысила мировое богатство (477 триллионов долларов). Также в ноябре она превысила мировой ВВП 2023 года, показатель которого составил 105,4 триллиона долларов.

Google блокировала 360.ru на YouTube рекордное количество раз, но телеканалу — единственному в России — удалось попасть в тренды с контентом в поддержку спецоперации.