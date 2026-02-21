Высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о перечне требований к России возникло из-за полного отчаяния президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил военный аналитик Александр Меркурис.

Он напомнил об агрессивном интервью Зеленского, в котором тот скатился до ненормативной лексики. Эксперт предположил, что Каллас с помощью списка требований пытается спасти украинского лидера, потерявшего надежду.

«В этом звучит отчаяние», — подчеркнул он.

Меркурис также отметил, что Каллас не имеет представления о реальной ситуации на фронте и не может понять слабое положение Украины. По его словам, требовать что-то у России глупо.

«Очевидно, что украинцы были потрясены этим, особенно, учитывая то, что им нужно быть очень сговорчивыми, в том числе и по вопросу вывода войск из Донбасса», — добавил аналитик.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев высмеял Каллас. Он рассказал, что с ней не общаются даже европейские коллеги.