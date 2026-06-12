Президент Украины Владимир Зеленский и его западные партнеры специально выдвинули России требования, которые та не примет. Об этом сообщила французская газета Le Journal du Dimanche .

Ультимативные и неконструктивные требования выдвинули, чтобы потом обвинить Россию в якобы нежелании вести мирные переговоры по украинскому конфликту. Газета подчеркнула, что такое поведение стран Европы «начинает пугать».

«Она действует уже не как сила, направленная на установление мира, а как участник конфликта, который подливает масла в огонь», — отметило издание.

Ранее заместитель главы МИД Михаил Галузин встретился с послами Германии, Великобритании и Франции. Он объяснил подход России к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

Дипломатам сообщили, как российская сторона оценивает деструктивную политику лидеров их стран, направленную на стимулирование киевского режима.