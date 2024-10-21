Требование Мерца по Taurus для Украины назвали в Германии призывом к войне с Россией

Вагенкнехт: требование поставить Taurus на Украину — это призыв к войне с РФ

Требование главы ХДС Фридриха Мерца поставить на Украину дальнобойные ракеты Taurus фактически является призывом к войне с Россией. Об этом в интервью журналу Der Spiegel заявила глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

«В ужасающем выступлении в бундестаге на этой неделе Фридрих Мерц фактически призвал Германию к вступлению в войну против России», — заявила Вагенкнехт.

Партия Сары Вагенкнехт выступает за дипломатическое урегулирование конфликта вместо поставок вооружения.

Ранее поставку немецких ракет на Украину поддержала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Украине необходимо укреплять системы ПВО, чтобы защищать объекты энергетической инфраструктуры, заявила она.