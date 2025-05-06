Трапеза в трущобах. Русский митрополит рассказал о службе в Африке

Жители африканских деревень чаще всего едят жареные или вареные продукты. Об этом в беседе с ведущим 360.ru Дмитрием Степанищевым рассказал патриарший экзарх Африки, митрополит Константин (Островский).

Он отметил, что туристы в Африке предпочитают пить воду исключительно из бутылок, есть в ресторанах и покупать продукты только в крупных универмагах.

Митрополит побывал в таких глубинках Африки, где люди занимаются примитивным трудом, а вместо машин используют запряженные быками повозки. Поэтому питаются здесь очень скудно. При этом он никогда не боялся есть после службы в деревенском приходе.

«Здесь все рады приезду епископа. <…> Когда наступает время трапезы сажусь за общий стол и с большим удовольствием все ем. За весь период моей службы по разным деревням я не разу не получил ни одного отравления. Они все жарят или варят, сырые продукты практически не едят. Пьют очень много воды», — отметил священник.

Однако во время работы в Африке не обошлось и без курьезных случаев. К примеру, в одной из таких поездок митрополит Константин пошел с другом в дорогой ресторан и отравился.

«Я даже поплакал от хохота по этому поводу, понимая, что отравился в дорогущем ресторане за большие деньги», — рассказал он.

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