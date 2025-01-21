Президент Киргизии Жапаров запретил проповедникам ходить по домам

«Сегодня я подписал закон о религии. Наши граждане, глубоко приверженные религиозных норм, просили меня отклонить закон с возражением. В то же время есть и граждане со светскими взглядами, которые настаивали на подписании и введении закона в силу», — отметил он.

Он призвал не забывать, что в стране проживает такое же количество граждан со светскими взглядами, как и тех, кто придерживается строгих религиозных убеждений. Эти люди не одобряют, когда незнакомцы ходят по квартирам и домам.

По словам Жапарова, именно эта часть закона вызвала наибольшие споры в обществе.

«Люди хотят получить ответы на вопросы о том, кто эти странствующие проповедники, есть ли у них удостоверения, выданные муфтиятом (управлением мусульман, — ред.), какую организацию или направление они пропагандируют и не противоречит ли это направление нашей религии», — добавил он.

Президент подчеркнул, что в настоящее время миссионерская деятельность может проводиться в мечетях, на свадебных церемониях, похоронах, рынках и других местах, где собирается большое количество людей.

В перспективе, по мнению главы государства, может быть рассмотрено разрешение на обход домов. Однако для этого необходимо установить четкие требования и правила.

Ранее стало известно, русский язык сохраняет свою значимость в Центральной Азии, оставаясь главным инструментом межнационального общения. Сайт «Государственные новости» сообщил, что 100% пользователей из Киргизии ищут информацию на русском языке, 98% — из Казахстана и 84% — из Узбекистана. В Киргизии около 80% интернет-ресурсов доступны на русском языке.