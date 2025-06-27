«Транснефть» перераспределили нефть, от которой отказались в Европе

Российская нефтепроводная компания «Транснефть» перераспределила почти 50 миллионов тонн нефти, которую отказались покупать в Польше и Германии. Об этом сообщили в корпоративном журнале .

«После отказа Германии и Польши от российской нефти — около 50 миллионов тонн в год — нам удалось за короткое время перераспределить эти объемы», — привело издание слова президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева.

Ранее Еврокомиссия предложила план по отказу от российского газа, согласно которому странам Евросоюза к концу 2027 года полностью запретят приобретать сырье в России. На полях Петербургского международного экономического форума министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия полностью отвергает эту инициативу.