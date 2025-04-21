RS: Сотрудничество США с Россией в Арктике поможет завершить конфликт на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа тратит время и драгоценные ресурсы в разных частях мира, но практически не обращает никакого внимания на Арктику, через которую можно разрешить конфликт на Украине, сотрудничая с Россией, которая сейчас доминирует в полярном регионе. Об этом в своей статье для издания Responsible Statecraft написал эксперт в сфере обороны и национальной безопасности Джордан Прескотт.

В условиях начавшегося потепления территория за полярным кругом вызывает все больший интерес как безопасный логистический хаб, центр туризма и рыболовства, а также источник природных ресурсов.

Сейчас главную роль в регионе играет Россия, чей объем инвестиций, по данным на декабрь 2024 года, составил 61,6% от 107 миллиардов долларов, вложенных государствами-участниками, включая США.

Кроме того Северный Ледовитый океан стал для российской стороны приоритетом безопасности. На побережье сейчас действуют три крупные военные базы, 13 аэродромов, а также пограничные и спасательные пункты. Кроме того, страна обладает крупным ледокольным флотом, включая семь атомных кораблей.

Еще одним претендентом на богатства Арктики является Китай, который активно закупает ледоколы, вкладывает деньги в регион, а также участвует в совместных с Россией учениях военно-морской, воздушной и береговой охраны и патрулировании.

Все это происходит на фоне того, как президент США Дональд Трамп поссорился с Канадой и Данией — главными американскими союзниками по арктическому региону. Поэтому Белому дому необходимо менять свою политику хотя бы через налаживание отношений с Россией.

По мнению Прескотта, одним из вариантов могут стать снятие санкций с арктических проектов и гарантия дополнительных инвестиций в обмен на сотрудничество по урегулированию украинского конфликта.

В конце марта президент России Владимир Путин в ходе выступления на Международном арктическом форуме в Мурманске объявил, что сотрудничество в регионе должно оставаться равноправным между всеми странами.