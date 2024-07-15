Трампу сделали томографию после покушения
Трампу сделали томографию после покушения, нарушений не выявлено
Кандидату в президенты США Дональду Трампу сделали КТ после покушения на предвыборном митинге, нарушений врачи не обнаружили. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Дональд Трамп прошел профилактическую компьютерную томографию после покушения, нарушений на обследовании не обнаружили», — отметили журналисты.
В субботу Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. Пуля ранила политика в ухо. Секретная служба США заявляла, что правоохранители уничтожили стрелка, который успел несколько раз выстрелить в сторону сцены с Трампом.
Подозреваемым в стрельбе оказался 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он спрятался на крыше здания примерно в 100 метрах от места выступления Трампа, за территорией, на которой проходило предвыборное мероприятие.