Полицейский столкнулся со стрелком за несколько минут до покушения на Трампа

NYP: полицейский столкнулся со стрелком незадолго до покушения на Трампа

Фото: РИА «Новости»

Полицейский увидел снайпера за несколько минут до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщила газета New York Post.

По данным журналистов, стрелок находился на вершине заводского здания и сначала его заметили участники мероприятия. Они быстро сообщили полицейским о его местоположении.

Один из офицеров поднялся на лестнице, чтобы проверить ситуацию, и столкнулся со злоумышленником. Тот направил на него свою винтовку, поэтому полицейский начал спускаться обратно.

В этот момент Крукс выпустил несколько выстрелов в сторону бывшего президента Трампа, убив одного человека из толпы и ранив двоих. После этого сотрудники Секретной службы застрелили нападавшего.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заметил подозрительную деталь в покушении на Трампа. По его словам, службе безопасности нужно было провести полную проверку округи перед мероприятием, а не только само место проведения митинга.

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