Трампу разрешили временно не оказывать иностранную помощь

Верховный суд США позволил президенту Дональду Трампу временно не оказывать помощь другим странам. Об этом сообщило агентство Associated Press .

«Суд приостановил исполнение постановления окружного судьи до рассмотрения доводов сторон по существу», — заявили журналисты.

После своей инаугурации Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней иностранной помощи. Такое решение политик принял, чтобы оценить, соответствуют ли программы поддержки внешней политике страны.

До этого окружной суд в США дал правительству два дня для разблокировки помощи. Политолог Малек Дудаков заявил, что значимость решения суда не стоит переоценивать — ранее Трампу уже запрещали останавливать выделение внешних траншей. По мнению эксперта, теперь процесс «потонет в судебных процедурах».

Также политолог напомнил о ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID). Деньги ему выделять никто не будет, потому что сотрудников уволили, а серверы отключили.