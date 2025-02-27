Трампу разрешили временно не оказывать иностранную помощь
AP: Верховный суд США разрешил Трампу временно не оказывать иностранную помощь
Верховный суд США позволил президенту Дональду Трампу временно не оказывать помощь другим странам. Об этом сообщило агентство Associated Press.
«Суд приостановил исполнение постановления окружного судьи до рассмотрения доводов сторон по существу», — заявили журналисты.
После своей инаугурации Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней иностранной помощи. Такое решение политик принял, чтобы оценить, соответствуют ли программы поддержки внешней политике страны.
До этого окружной суд в США дал правительству два дня для разблокировки помощи. Политолог Малек Дудаков заявил, что значимость решения суда не стоит переоценивать — ранее Трампу уже запрещали останавливать выделение внешних траншей. По мнению эксперта, теперь процесс «потонет в судебных процедурах».
Также политолог напомнил о ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID). Деньги ему выделять никто не будет, потому что сотрудников уволили, а серверы отключили.