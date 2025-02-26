Политолог Дудаков: суд в США уже запрещал Трампу останавливать внешние транши

Суд в США дал американскому правительству два дня для разблокировки иностранной помощи. В беседе с RT ситуацию прокомментировал политолог Малек Дудаков.

Эксперт призвал не переоценивать значимость соответствующего решения. Он напомнил, что президенту Дональду Трампу уже запрещали останавливать выделение внешних траншей.

«Первое решение Трамп проигнорировал, теперь повторное, потом будут какие-то апелляции. То есть это все в судебных процедурах потонет», — пояснил эксперт.

Дудаков также обратил внимание на ликвидацию USAID. Средства уже некому направлять, ведь людей уволили, а серверы отключили, заявил политолог.