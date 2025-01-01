Трампу предрекли пожизненную зависимость от Маска

Избранный президент США Дональд Трамп рискует попасть в пожизненную зависимость от миллиардера Илона Маска, если не сократит его влияние на свою политику. Такой прогноз историк из Йельского университета Тимоти Снайдер дал изданию The Guardian .

Он напомнил, что американский предприниматель потратил на предвыборную кампанию Трампа миллионы долларов, а после избрания Маск большую часть времени проводит в обществе избранного президента.

«Я думаю, мы переоцениваем Трампа и недооцениваем Маска. Если Трамп не разорвет отношения прямо сейчас, он будет находиться в зависимости до конца жизни, потому что ты привыкаешь к тому, что люди дают тебе деньги», — заявил Снайдер.

По словам историка, Трампу стоит обеспокоиться влиянием на него Маска. Если политик не предпримет мер, то Белый дом превратится в «арену неприятных и разрушительных разногласий» двух миллиардеров.

Маск обогнал в рейтинге популярности в новостях миллиардера Джеффа Безоса и медиамагната Марка Цукерберга. Превосходить конкурентов по числу просмотров статей Маск начал в 2022 году, однако в 2024-м разрыв между соперниками достиг максимума.