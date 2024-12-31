Маск обогнал Безоса и Цукерберга в рейтинге популярности

Axios: Маск обогнал Безоса и стал первым по числу упоминаний в новостях

Глава компании SpaceX Илон Маск обогнал в рейтинге популярности в новостях миллиардера Джеффа Безоса и медиамагната Марка Цукерберга. Такие данные компании Taboola привел портал Axios.

По статистике аналитиков, Маск начал обгонять своих конкурентов по числу просмотров статей с 2022 года. Однако в 2024-м разрыв между ними достиг максимума. В рейтинге учитывали данные по просмотрам статей о предпринимателях с января по ноябрь прошлого года.

«С 1 января по 12 ноября в этом году статьи об Илоне Маске набирали 1,03 миллиарда просмотров, что на 120% больше по сравнению с 2023-м и на 528% — по сравнению с 2022 годом», — отметили в исследовании.

Количество новых материалов о Безосе и Цукерберге также выросло за минувшие три года, но по темпу их роста уступает аналогичному показателю статей об Илоне Маске.

Ранее стало известно, что состояние бизнесмена превысило 400 миллиардов долларов, сообщал RT. Он завоевал статус богатейшего в мире человека. Также Маск является одним из ближайших сторонников избранного президента США Дональда Трампа.