Трампа обвинили в подкупе гренландских бездомных едой и кепками

DR: Трамп предлагал бездомным гренландцам сняться в ролике в обмен на обед

Избранный президент США Дональд Трамп подкупил бездомных людей едой в городе Нуук, чтобы снять ролик о якобы желании жителей Гренландии стать частью Америки. Об этом датскому телеканалу DR рассказали источники.

Журналисты утверждают, что некоторые люди, появляющиеся в кадре, не имеют жилья и являются представителями социально незащищенного пласта населения. Они часто приходят к коммунальному предприятию в Нууке.

Сторонники Трампа раздавали в центре гренландского города кепки с лозунгом Make America Great Again. Взамен на съемку в ролике и фотографии с сыном будущего американского лидера Дональдом Трампом-младшим гражданам предлагали бесплатно пообедать в ресторане расположенного неподалеку отеля Hans Egede.

Трамп ранее призвал Гренландию стать частью США. Он пообещал стране выгоду от присоединения к Америке, а также защиту.