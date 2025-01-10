Трампа обвинили в подкупе гренландских бездомных едой и кепками

Избранный президент США Дональд Трамп подкупил бездомных людей едой в городе Нуук, чтобы снять ролик о якобы желании жителей Гренландии стать частью Америки. Об этом датскому телеканалу DR рассказали источники.
Журналисты утверждают, что некоторые люди, появляющиеся в кадре, не имеют жилья и являются представителями социально незащищенного пласта населения. Они часто приходят к коммунальному предприятию в Нууке.
Сторонники Трампа раздавали в центре гренландского города кепки с лозунгом Make America Great Again. Взамен на съемку в ролике и фотографии с сыном будущего американского лидера Дональдом Трампом-младшим гражданам предлагали бесплатно пообедать в ресторане расположенного неподалеку отеля Hans Egede.
Трамп ранее призвал Гренландию стать частью США. Он пообещал стране выгоду от присоединения к Америке, а также защиту.
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