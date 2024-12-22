Назначение нового посла Великобритании показало, что либеральная Европа по-прежнему ненавидит будущего президента США Дональда Трампа. Ему придется решить эту проблему после вступления в должность, сообщил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале .

Он счел показательным тот факт, что британским послом станет лейборист, бывший еврокомиссар по торговле и открытый гей* Питер Мандельсон. Сенатор напомнил, что он назвал Трампа угрозой для человечества, а тот его — полным кретином. Пушков заявил, что этим назначением премьер-министр Великобритании Кир Стармер демонстративно бросил вызов избранному президенту США.

«Полагаю, либеральная Европа с ее антитрамповскими настроениями и фрондой становится для Трампа серьезной проблемой. И если он эту проблему так или иначе не решит и не приструнит эту публику, то это будет явным проявлением слабости с его стороны», — предупредил он.

Пушков объяснил, почему европейские либералы по-прежнему ненавидят Трампа. Они поддерживают тесные связи с Демпартией США и глубинным государством.

Команда Трампа после его вступления в должность развяжет против Стармера полномасштабную войну, сообщила газета Daily Mail. Республиканец отомстит лейбористам за поддержку кандидата от демократов Камалы Харрис.

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