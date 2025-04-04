Трампу посоветовали не звонить Путину до полного прекращения огня на Украине

Окружение американского президента Дональда Трампа посоветовало ему не звонить российскому коллеге Владимиру Путину, пока тот не согласится на полное прекращение огня на Украине. Об этом сообщил телеканал NBC News .

«Ближнее окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока российский лидер не обязуется полностью прекратить огонь», — сообщили в публикации.

По информации телеканала, чиновники предположили, что Трамп может «внезапно решить, что он хочет поговорить с Путиным». Пока новый телефонный разговор двух лидеров не запланирован.

Трамп 3 апреля объявил «торговую войну» практически всему миру. Около 60 стран будут платить повышенные пошлины на экспорт товаров в США. России в этом списке нет. Эксперты предположили, что Трамп либо не хочет накалять отношения, либо планирует использовать пошлины как рычаг давления в переговорах по Украине.