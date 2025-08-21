Трампу отменили штраф на сумму более 500 миллионов долларов

Апелляционный суд Нью-Йорка отменил решение о взыскании с президента США Дональда Трампа 515 миллионов долларов по делу о мошенничестве при оценке активов его компании Trump Organization. Об этом сообщило Associated Press .

При этом суд ввел ограничение: Трамп и его два старших сына не смогут занимать руководящие должности в корпорациях несколько лет. Как отмечает агентство, назначенный ранее штраф признали «чрезмерным».

Дело о мошенничестве рассматривалось с 2022 года. По версии обвинения, Trump Organization завышала стоимость объектов на 2,2–3,6 миллиарда долларов, чтобы получать кредиты и страховку на более выгодных условиях. Защита настаивала, что стоимость собственности могла меняться из-за рыночных факторов.

В 2024 году суд признал Трампа виновным и назначил штраф в 454 миллиона долларов, который с учетом процентов вырос до 515 миллионов.

Ранее Суд в Нью-Йорке обязал Трампа выплатить штраф за нарушение приказа о запрете на комментарии по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс