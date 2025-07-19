Трампу дали неожиданный совет из-за синяков на ладонях

Президенту США Дональду Трампу во время политических встреч нужно отказаться от частых рукопожатий из-за появившихся на руках синяков. Об этом заявил американский журналист Ноэль Уильямс, сообщило издание American Thinker.

«Руководителю протокола Монике Кроули необходимо <…> уделять особое внимание этикету, возможно, отдавая предпочтение другим техникам приветствия», — сказал он.

Журналист посоветовал «приберечь рукопожатия» для более важных переговоров или для скрепления сделок.

Уильямс подметил, что при встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трампу нужно доминировать с помощью уверенного рукопожатия, несмотря на травмы. По его словам, такой жест указал бы «высокомерному коротышке» его место. Для выражения презрения к оппонентам-демократам, как отметил журналист, Трамп мог бы просто показать средний палец.

Ранее стало известно, что врачи диагностировали у президента США Дональда Трампа хроническую венозную недостаточность. На недавних фотографиях главы Белого дома стали видны синяки на ладонях. Медики связали их появление с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий.