Трампа заподозрили в желании перебросить войска из Германии в Восточную Европу

Telegraph: Трамп задумался о переброске военных из ФРГ в Венгрию

Президент США Дональд Трамп обсуждает возможность переброски военного контингента из Германии в Восточную Европу, в том числе в Венгрию. Об этом сообщила газета The Telegraph .

По информации близким к администрации Трампа источников издания, американский лидер обдумывает идею вывода 35 тысяч военнослужащих из ФРГ. Этот шаг может еще больше испортить отношения США и европейских стран.

Трампа также «сильно раздражает», что Европа настаивает на продолжении украинского конфликта. По данным газеты, вне США дислоцируются порядка 160 тысяч американских военных.

Ранее Трамп пригрозил Украине полным прекращением военной поддержки. Дальнейшая помощь будет зависеть от готовности украинского руководства к переговорам для мирного урегулирования конфликта.

Американский лидер напомнил, что его предшественник Джо Байден «раздавал деньги как воду». Он заявил о желании прекратить безвозмездно направлять Украине огромные транши.