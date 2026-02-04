FP: Трамп посчитал торговые связи с Россией лучшей гарантией мира на Украине

Президент США Дональд Трамп строит свою политику по Украине на идее, что торговые связи с Россией станут лучшей гарантией мира. Об этом сообщил журнал Foreign Policy .

По оценке издания, убеждение о возобновлении торговли является ключевым элементом мирной политики Белого дома. Трамп надеется, что экономические связи между США и Россией предотвратят возобновление конфликта и принесут прибыль американским инвесторам, полагают авторы материала.

По информации FP, американская администрация уже подсчитывает доходы от сотрудничества с российской стороной, хотя инвестиции будут иметь долгосрочный характер и могут быть сопряжены со сложными условиями.

Ранее китайское издание Sohu отметило, что Трамп решил игнорировать проблему кризиса в ООН, причиной которой стал миллиардный долг США перед организацией. Американская администрация сделала упор на демонстрацию своей власти и влияния, а не на преодоление финансовых трудностей.